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Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

Владимир Путин и Дмитрий Аристов
Владимир Путин и Дмитрий Аристов (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций, так как, по словам главы государства, их действия иногда «переходят всякие границы». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Во время встречи Аристов рассказал президенту о реформировании службы. Он также упомянул о жалобах граждан на действия коллекторов, из них, по его словам, половина касается работы микрофинансовых организаций.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал Путин.

Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коллекторы, Владимир Путин, Дмитрий Аристов
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