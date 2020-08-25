В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров

В Краснодарском крае горят заповедные леса и прибрежные зоны, МЧС начало эвакуацию туристов. К тушению привлечена авиация: в регион вылетел Ил-76 из Подмосковья и Бе-200 из Красноярского края

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В Краснодарском крае из-за крупных лесных пожаров проводится эвакуация местных жителей и туристов из пострадавших районов. К тушению привлечена авиация, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«Мы должны исключить нахождение туристов рядом с потенциально опасными местами, уже организована необходимая работа по эвакуации людей. Сейчас наша самая главная задача — максимально быстро справиться с огнем. А дальше уже будем разбираться с причинами его возникновения», — написал он.

В крае остаются четыре главных очага пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. «Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен 5 класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра», — сообщил губернатор.

В сообщении регионального управления МЧС говорится, что наиболее сложная ситуация сложилась в районе Анапы. Там лесная подстилка горит между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш. Сейчас площадь очага пожара составляет 3 га. В этом районе расположен природный заповедник «Утриш». Пресс-служба заповедника сообщает, что загорелся реликтовый лес. «Пожар возник в сосновом лесу, на прилегающей к заповеднику территории. В условиях сильной засухи в хвойных лесах пожар быстро распространяется и уже переметнулся на территорию заповедника «Утриш», — сообщили в пресс-службе. Администрация заповедника объяснила, что несмотря на сравнительно небольшую площадь пожара ситуация осложняется погодными условиями: «Согласно метеоданным с февраля по настоящее время осадков выпало в 10 раз меньше нормы. Небывалая засуха, быстро меняющееся направление ветра в условиях горного рельефа привели к молниеносному распространению пожара. Огонь охватил можжевельники и насаждения дуба».