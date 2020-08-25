Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 24 авг, 13:05
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа Общество, 00:24 У потерпевших по делу сестер Хачатурян заподозрили коронавирус Общество, 00:05 Работники увидели рост своей эффективности на удаленке Общество, 00:01 Шесть стран поддержали крымские санкции ЕС против России Политика, 24 авг, 23:35 Власти разрешили принимать туристические группы в музеях и заповедниках Общество, 24 авг, 23:10 В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом Общество, 24 авг, 23:04 ЕС потребовал от России открытого расследования по делу Навального Политика, 24 авг, 22:59 Суд арестовал IT-эксперта Госдумы за мошенничество Общество, 24 авг, 22:56 Владельцы TikTok подали в суд на американское правительство Политика, 24 авг, 22:49 Чурикова оценила отказ от гендерного разделения наград на Берлинале Общество, 24 авг, 22:45 Омские врачи не нашли у Навального упомянутые медиками ФРГ вещества Политика, 24 авг, 22:33 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 24 авг, 22:19 СМИ сообщили о возможном отсутствии Кокорина на поле до конца сентября Спорт, 24 авг, 22:11 Эксперты предсказали доллар по ₽73 в начале сентября Инвестиции, 24 авг, 22:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа

Власти обсуждают снятие запретов на полеты еще в семь стран, Москва в ближайшие дни получит небольшие партии вакцины, глава Тувы опять заразился коронавирусом; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 961,4 тыс. (плюс 4744 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 448 человек (плюс 65 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 773 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Власти обсуждают снятие запретов на полеты еще в семь стран, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. Авиасообщение могут возобновить с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. Источник газеты в российской авиакомпании сообщил, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту могут открыть только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или если кто-либо направляется в медучреждение.
Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

  • Вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву, заявила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, вначале это будут небольшие партии.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первым государством, куда будет поставлена российская вакцина. Белорусские добровольцы примут участие в третьем этапе испытаний препарата, который две недели назад прошел регистрацию.
  • Глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился коронавирусом. В первый раз COVID-19 у него обнаружили в мае. Тогда Кара-оол вылечился за полторы недели. Но сейчас, по его словам, болезнь протекает иначе: теперь появились сильные головные боли и боли в груди.
  • Партия роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова предложила на деньги со штрафов бесплатно раздавать в Москве маски. В своем письме к мэру столицы Сергею Собянину авторы инициативы заявили о «росте карательных санкций», несмотря на отмену режима самоизоляции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,3 млн, из них более 806,4 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 23,5 млн человек, из них более 810 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,6 млн), на третьем — Индия (более 3,1 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 609,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Акции протеста на улицах белорусских городов, которые начались после президентских выборов, негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию в стране и не позволяют статистке пойти на спад, заявил президент Александр Лукашенко. «Вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — отметил Лукашенко.
  • В США пациенты, больные COVID-19, официально получили право на лечение методом переливания плазмы крови уже переболевших пациентов. Соответствующее разрешение выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны. Специалисты ведомства пришли к выводу, что такой метод может быть эффективен и что «его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски».
  • Британской вакцине от коронавируса могут выдать в США ускоренное разрешение. Источники The Financial Times рассказали, что такую возможность рассматривает администрация президента Дональда Трампа.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter