Пандемия коронавируса , 25 авг, 00:24
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа
Власти обсуждают снятие запретов на полеты еще в семь стран, Москва в ближайшие дни получит небольшие партии вакцины, глава Тувы опять заразился коронавирусом; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 961,4 тыс. (плюс 4744 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 448 человек (плюс 65 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 773 тыс. больных.