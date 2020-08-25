Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 августа

Власти обсуждают снятие запретов на полеты еще в семь стран, Москва в ближайшие дни получит небольшие партии вакцины, глава Тувы опять заразился коронавирусом; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 961,4 тыс. (плюс 4744 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 448 человек (плюс 65 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 773 тыс. больных.