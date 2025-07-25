Суд арестовал тамбовского экс-губернатора
Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Экс-губернатор Тамбовской области отправлен в столичный СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Егорова арестовали на срок 1 месяц и 30 суток.
Против Егорова возбуждено дело по ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки). В июле силовики провели обыски в Тамбове и Москве по адресам, связанным с бывшим губернатором.
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