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Отставки губернаторов ,  
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Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о коррупции

Сюжет
Отставки губернаторов
Ушедшего в прошлом году с поста главы Тамбовской области Максима Егорова обвиняют в получении крупной взятки, сообщил ТАСС
Максим Егоров
Максим Егоров (Фото: mbegorov / VK)

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по 290 УК (получение взятки).

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октября 2021 года, а в сентябре 2022 года избрался на должность с результатом 84,95%. 4 ноября 2024 года он выступил с обращением к жителям области и объявил о своей отставке.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров, не назвав свою следующую должность. В конце обращения уроженец Нижнего Новгорода назвал себя «настоящим тамбовчанином» и заявил, что «тамбовский волк теперь товарищ».

Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о коррупции
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В тот же день президент Владимир Путин назначил бывшего мэра Краснодара и участника военной операции Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области. О новом назначении Егорова не сообщалось.

Чем известен Максим Егоров

Егорову 48 лет, он родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Госслужбу начал в 1999-м с работы в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, затем перешел на работу в «Нижновэнерго», в 2015 году начал работать в Федеральной службе по тарифам (ФСТ) в Москве на разных должностях, дослужившись до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли.

В 2016–2018 годах Егоров был советником тюменского губернатора Владимира якушева в представительстве региона в органах госвласти. В 2018-м на несколько месяцев стал советником Якушева, который на тот момент занимал пост министра строительства. В том же году был назначен замминистра строительства. В декабре 2019 года стал главным государственным жилищным инспектором России и работал на этой должности до перевода на пост врио губернатора Тамбовской области.

Учился на четвертом потоке «школы губернаторов» РАНХиГС.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Максим Егоров коррупция Тамбовская область взятка
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