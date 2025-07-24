Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о коррупции

Ушедшего в прошлом году с поста главы Тамбовской области Максима Егорова обвиняют в получении крупной взятки, сообщил ТАСС

Максим Егоров (Фото: mbegorov / VK)

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по 290 УК (получение взятки).

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октября 2021 года, а в сентябре 2022 года избрался на должность с результатом 84,95%. 4 ноября 2024 года он выступил с обращением к жителям области и объявил о своей отставке.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров, не назвав свою следующую должность. В конце обращения уроженец Нижнего Новгорода назвал себя «настоящим тамбовчанином» и заявил, что «тамбовский волк теперь товарищ».

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В тот же день президент Владимир Путин назначил бывшего мэра Краснодара и участника военной операции Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области. О новом назначении Егорова не сообщалось.