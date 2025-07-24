Экс-губернатора Тамбовской области Егорова задержали по делу о коррупции
Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по 290 УК (получение взятки).
Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октября 2021 года, а в сентябре 2022 года избрался на должность с результатом 84,95%. 4 ноября 2024 года он выступил с обращением к жителям области и объявил о своей отставке.
«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров, не назвав свою следующую должность. В конце обращения уроженец Нижнего Новгорода назвал себя «настоящим тамбовчанином» и заявил, что «тамбовский волк теперь товарищ».
В тот же день президент Владимир Путин назначил бывшего мэра Краснодара и участника военной операции Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области. О новом назначении Егорова не сообщалось.
Чем известен Максим Егоров
Егорову 48 лет, он родился в Нижнем Новгороде, окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Госслужбу начал в 1999-м с работы в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, затем перешел на работу в «Нижновэнерго», в 2015 году начал работать в Федеральной службе по тарифам (ФСТ) в Москве на разных должностях, дослужившись до начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли.
В 2016–2018 годах Егоров был советником тюменского губернатора Владимира якушева в представительстве региона в органах госвласти. В 2018-м на несколько месяцев стал советником Якушева, который на тот момент занимал пост министра строительства. В том же году был назначен замминистра строительства. В декабре 2019 года стал главным государственным жилищным инспектором России и работал на этой должности до перевода на пост врио губернатора Тамбовской области.
Учился на четвертом потоке «школы губернаторов» РАНХиГС.
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