Тамбовского экс-губернатора Егорова доставят в Москву по делу о взятке
Суд в Москве изберет меру пресечения для бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, которого задержали по делу о коррупции. Для этого экс-губернатора в ближайшее время этапируют из Тамбова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В отношении Егорова возбуждено дело по ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки). Силовики проводят обыски в Тамбове и Москве по адресам, связанным с бывшим губернатором.
Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года, через год он избрался на эту должность с результатом 84,95%. 4 ноября 2024 года он объявил о своей отставке. В тот же день президент России Владимир Путин назначил его приемником бывшего мэра Краснодара и участника военной операции Евгения Первышова. О новом назначении Егорова не сообщалось.
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