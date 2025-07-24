Тамбовского экс-губернатора Егорова доставят в Москву по делу о взятке

Максим Егоров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Суд в Москве изберет меру пресечения для бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова, которого задержали по делу о коррупции. Для этого экс-губернатора в ближайшее время этапируют из Тамбова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Егорова возбуждено дело по ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки). Силовики проводят обыски в Тамбове и Москве по адресам, связанным с бывшим губернатором.

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года, через год он избрался на эту должность с результатом 84,95%. 4 ноября 2024 года он объявил о своей отставке. В тот же день президент России Владимир Путин назначил его приемником бывшего мэра Краснодара и участника военной операции Евгения Первышова. О новом назначении Егорова не сообщалось.