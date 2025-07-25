В американском университете произошла стрельба, есть погибшие
В кампусе университета Нью-Мексико в Альбукерке произошла стрельба. Как сообщает Associated Press, неизвестный ранил двух человек.
Одного из них спасти не удалось, жизни второго ничего не угрожает.
Стрельбу открыли на территории общежития. Сейчас кампус оцеплен, вход и выход закрыты. На месте работают правоохранители.
«Подозреваемый на свободе и, возможно, все еще находится в кампусе», — сообщили в учебном учреждении.
Агентство отмечает, что в университете в центре Альбукерке обучается около 23 тыс. студентов в течение учебного года.
В середине июля в американском штате Кентукки случились сразу две перестрелки: в городе и в районе местного аэропорта. Спустя несколько часов после стрельбы глава штата Энди Бешир заявил о двух погибших. Всех раненых доставили в ближайшую больницу, а стрелка убили, уточнил он.
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