В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира

В марте мужчина с ножом напал на прохожих в Амстердаме и ранил пять человек. Подозреваемым оказался украинский дезертир, который, по утверждению его сослуживцев, хотел попасть в европейскую тюрьму

В нападении с ножом на прохожих в Амстердаме подозревают украинского военнослужащего, который дезертировал во время отпуска, сообщает NOS. Нападение на площади Дам произошло в минувшем марте, тогда пять человек получили ранения.

30-летний Роман Д. — уроженец Донбасса. В январе военному одобрили краткосрочный отпуск. Он говорил, что собирался навестить мать в Чехии, но на самом деле отправился в Нидерланды.

Телерадиокорпорация пишет со ссылкой на бывших сослуживцев, что мужчина «неоднократно выражал желание оказаться в европейской тюрьме». «Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как он может получить пожизненное заключение. Он долгое время демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так», — рассказал NOS его бывший командир.

Еще один собеседник сообщил, что, когда они с Романом Д. обсуждали, чем хотят заняться после окончания военных действий, тот заявил: «Я попаду в тюрьму в Европе. Там хорошая еда и комфортно; ничего не нужно делать». Сослуживец признался, что не воспринял эти слова всерьез.

Когда произошло нападение, полиция не сразу смогла установить личность подозреваемого, поскольку у него с собой были удостоверения личности пяти сослуживцев. Документы оказались поддельными, уточняет NOS.

Власти Нидерландов подозревают украинца в покушении на убийство, он предстанет перед судом в начале июля.