 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира

В марте мужчина с ножом напал на прохожих в Амстердаме и ранил пять человек. Подозреваемым оказался украинский дезертир, который, по утверждению его сослуживцев, хотел попасть в европейскую тюрьму

В нападении с ножом на прохожих в Амстердаме подозревают украинского военнослужащего, который дезертировал во время отпуска, сообщает NOS. Нападение на площади Дам произошло в минувшем марте, тогда пять человек получили ранения.

30-летний Роман Д. — уроженец Донбасса. В январе военному одобрили краткосрочный отпуск. Он говорил, что собирался навестить мать в Чехии, но на самом деле отправился в Нидерланды.

Телерадиокорпорация пишет со ссылкой на бывших сослуживцев, что мужчина «неоднократно выражал желание оказаться в европейской тюрьме». «Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как он может получить пожизненное заключение. Он долгое время демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так», — рассказал NOS его бывший командир.

В центре Амстердама пять человек пострадали при нападении с ножом
Общество
Фото:Dutchmen Photography / Shutterstock

Еще один собеседник сообщил, что, когда они с Романом Д. обсуждали, чем хотят заняться после окончания военных действий, тот заявил: «Я попаду в тюрьму в Европе. Там хорошая еда и комфортно; ничего не нужно делать». Сослуживец признался, что не воспринял эти слова всерьез.

Когда произошло нападение, полиция не сразу смогла установить личность подозреваемого, поскольку у него с собой были удостоверения личности пяти сослуживцев. Документы оказались поддельными, уточняет NOS.

Власти Нидерландов подозревают украинца в покушении на убийство, он предстанет перед судом в начале июля.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Амстердам Нидерланды нападения с ножом дезертир
Материалы по теме
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР
Спорт
Погибшим от нападения с ножом в Байкальске было от 13 до 16 лет
Общество
В Мюнхене женщина ранила ножом двух прохожих
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:01
В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира Политика, 00:57
Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна» Общество, 00:40
В ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире Общество, 00:19
Зачем Туск решил поднять вопрос о доверии правительству в сейме Политика, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 10 июн, 23:59
Борт со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье Политика, 10 июн, 23:48
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Всемирный банк допустил самый медленный рост экономики с 1960-х годов Экономика, 10 июн, 23:42
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением Политика, 10 июн, 23:40
Йеменские хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион» Политика, 10 июн, 23:28
Экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу Общество, 10 июн, 22:58
В Госдепе приветствовали прогресс на переговорах России и Украины Политика, 10 июн, 22:28
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 10 июн, 22:12
Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС Политика, 10 июн, 22:06