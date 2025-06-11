В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира
В нападении с ножом на прохожих в Амстердаме подозревают украинского военнослужащего, который дезертировал во время отпуска, сообщает NOS. Нападение на площади Дам произошло в минувшем марте, тогда пять человек получили ранения.
30-летний Роман Д. — уроженец Донбасса. В январе военному одобрили краткосрочный отпуск. Он говорил, что собирался навестить мать в Чехии, но на самом деле отправился в Нидерланды.
Телерадиокорпорация пишет со ссылкой на бывших сослуживцев, что мужчина «неоднократно выражал желание оказаться в европейской тюрьме». «Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как он может получить пожизненное заключение. Он долгое время демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так», — рассказал NOS его бывший командир.
Еще один собеседник сообщил, что, когда они с Романом Д. обсуждали, чем хотят заняться после окончания военных действий, тот заявил: «Я попаду в тюрьму в Европе. Там хорошая еда и комфортно; ничего не нужно делать». Сослуживец признался, что не воспринял эти слова всерьез.
Когда произошло нападение, полиция не сразу смогла установить личность подозреваемого, поскольку у него с собой были удостоверения личности пяти сослуживцев. Документы оказались поддельными, уточняет NOS.
Власти Нидерландов подозревают украинца в покушении на убийство, он предстанет перед судом в начале июля.
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