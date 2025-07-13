При стрельбе в Кентукки погибли два человека

В американском штате Кентуки случились сразу две перестрелки: в городе и в районе местного аэропорта. Об одном из инцидентов сообщает пресс-служба полиции штата в X, о втором — аэропорт и пожарные.



По информации полиции, сначала огонь открыли в 11:36 утра по местному времени в округе Фейетт. Подозреваемый выстрелил в полицейского и скрылся, оказавшись позднее в баптистской церкви на Ричмонд-роуд. Там его задержали.

Вскоре в силовом ведомстве сообщили, что в церкви есть несколько пострадавших. Медицинскую помощь оказывают как раненному сотруднику полиции, так и другим пострадавшим.



Спустя несколько часов после стрельбы глава штата Энди Бешир заявил в Х о двух погибших в церкви. В сообщении об этом он вместе с тем указал, что всех раненных доставили в ближайшую больницу, а стрелка убили.



NBC также со ссылкой на пожарную службу Лексингтона пишет, что в 11:36 по местному времени стрельба началась в аэропорту Блю-Грасс в Лексингтоне. В его соцсетях, в частности в Х, сообщили о расследовании правоохранительных органов, которое затрагивает часть Терминал-драйв.

«Наша команда находится на месте и направляет пассажиров на открытую парковку. Все рейсы и операции в настоящее время продолжаются в обычном режиме», — говорится в заявлении Блю-Грасс.

В конце июня пожарные в США попали под снайперский огонь из засады во время тушения лесного пожара на севере штата Айдахо, двое из них погибли.

Как сообщили тогда офицеры, пули летели с разных направлений. По информации международной ассоциации пожарных, в засаду попали несколько ее членов: кроме двоих погибших, еще один пожарный оказался в операционной.