При стрельбе в Кентукки погибли два человека
В американском штате Кентуки случились сразу две перестрелки: в городе и в районе местного аэропорта. Об одном из инцидентов сообщает пресс-служба полиции штата в X, о втором — аэропорт и пожарные.
По информации полиции, сначала огонь открыли в 11:36 утра по местному времени в округе Фейетт. Подозреваемый выстрелил в полицейского и скрылся, оказавшись позднее в баптистской церкви на Ричмонд-роуд. Там его задержали.
Вскоре в силовом ведомстве сообщили, что в церкви есть несколько пострадавших. Медицинскую помощь оказывают как раненному сотруднику полиции, так и другим пострадавшим.
Спустя несколько часов после стрельбы глава штата Энди Бешир заявил в Х о двух погибших в церкви. В сообщении об этом он вместе с тем указал, что всех раненных доставили в ближайшую больницу, а стрелка убили.
NBC также со ссылкой на пожарную службу Лексингтона пишет, что в 11:36 по местному времени стрельба началась в аэропорту Блю-Грасс в Лексингтоне. В его соцсетях, в частности в Х, сообщили о расследовании правоохранительных органов, которое затрагивает часть Терминал-драйв.
«Наша команда находится на месте и направляет пассажиров на открытую парковку. Все рейсы и операции в настоящее время продолжаются в обычном режиме», — говорится в заявлении Блю-Грасс.
В конце июня пожарные в США попали под снайперский огонь из засады во время тушения лесного пожара на севере штата Айдахо, двое из них погибли.
Как сообщили тогда офицеры, пули летели с разных направлений. По информации международной ассоциации пожарных, в засаду попали несколько ее членов: кроме двоих погибших, еще один пожарный оказался в операционной.
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