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Общество ,  
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Глава МЧС вылетел в Саратов, где четверо погибли при взрыве газа в доме

Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК

Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков вылетел в Саратов, где произошел взрыв газа в десятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-службе МЧС в телеграм-канале.

Мужчина спас ребенка во время взрыва дома в Саратове. Видео
Общество

Перед этим глава ведомства по видеосвязи заслушал доклад и.о. начальника главка МЧС по Саратовской области Алексея Костюка.

«Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Газ взорвался 25 июля в доме на улице Блинова, часть здания обрушилась. Взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас эвакуированы все жильцы этих домов. Продолжается разбор завалов — в МЧС предупредили, что под ними могут быть люди.

Глава МЧС вылетел в Саратов, где четверо погибли при взрыве газа в доме
Video

Известно о четырех погибших. Костюк сообщал, что еще семь человек находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пострадавшим при взрыве будет оказана финансовая поддержка из резервного фонда.

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Персоны
Анастасия Лежепекова
Саратов Саратовская область Роман Бусаргин Александр Куренков
Александр Куренков фото
Александр Куренков
глава МЧС России, генерал-полковник
2 июня 1972 года
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