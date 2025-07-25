Глава МЧС вылетел в Саратов, где четверо погибли при взрыве газа в доме

Фото: Прокуратура Саратовской области Фото: Прокуратура Саратовской области Фото: busargin_r / Telegram Фото: busargin_r / Telegram Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК Фото: Алина Кравчук / РБК

Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков вылетел в Саратов, где произошел взрыв газа в десятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-службе МЧС в телеграм-канале.

Перед этим глава ведомства по видеосвязи заслушал доклад и.о. начальника главка МЧС по Саратовской области Алексея Костюка.

«Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Газ взорвался 25 июля в доме на улице Блинова, часть здания обрушилась. Взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас эвакуированы все жильцы этих домов. Продолжается разбор завалов — в МЧС предупредили, что под ними могут быть люди.

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Известно о четырех погибших. Костюк сообщал, что еще семь человек находятся на амбулаторном лечении.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пострадавшим при взрыве будет оказана финансовая поддержка из резервного фонда.