Глава МЧС вылетел в Саратов, где четверо погибли при взрыве газа в доме
Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков вылетел в Саратов, где произошел взрыв газа в десятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-службе МЧС в телеграм-канале.
Перед этим глава ведомства по видеосвязи заслушал доклад и.о. начальника главка МЧС по Саратовской области Алексея Костюка.
«Куренков принял решение вылететь в Саратов и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного обрушения многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
Газ взорвался 25 июля в доме на улице Блинова, часть здания обрушилась. Взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас эвакуированы все жильцы этих домов. Продолжается разбор завалов — в МЧС предупредили, что под ними могут быть люди.
Известно о четырех погибших. Костюк сообщал, что еще семь человек находятся на амбулаторном лечении.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пострадавшим при взрыве будет оказана финансовая поддержка из резервного фонда.
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