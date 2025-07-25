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Главный военно-морской парад в Петербурге отменили

Главный военно-морской парад в 2025 году в Петербурге не состоится. Также отменены салют, который традиционно запускают с Петропавловской крепости, и прохождение колонн водных судов. Мероприятия были запланированы на 27 июля
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мероприятия, посвященные празднованию в эти выходные Дня Военно-морского флота, в акваториях Санкт-Петербурга проводиться не будут, сообщил городской комитет по транспорту. Главный военно-морской парад, салют, а также прохождение колонн водных судов отменены.

Причину отмены парада в комитете не назвали. Но при этом напомнили, что в соответствии с правилами движения и стоянки судов в Волго-Балтийском бассейне, а также решением антитеррористической комиссии и оперштаба Санкт-Петербурга в целях обеспечения безопасности установлены ограничения и дополнительно с 7 мая и до окончания навигации введены запреты для плавания на маломерных судах в центральной акватории города.

Мероприятия были запланированы на 27 июля — День Военно-морского флота ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье июля. В 2024 году парад прошел 28 июля. В мероприятии участвовали около 200 кораблей и судов, однако впервые за восемь лет отменили кронштадтскую часть парада.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Петербургское издание «Фонтанка» писало, что подготовку к параду остановили в первых числах июля. В частности, тренировки прекратили пешие расчеты, которые завершают парад на Сенатской площади. В планах на 27 июля остались только возложение венков с участием чиновников и концерт на Дворцовой площади, отмечало издание. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об отмене парада ответил, что Кремль своевременно проинформирует, какие мероприятия пройдут в День ВМФ.

Традиция проводить в День Военно-морского флота парад в Санкт-Петербурге была восстановлена указом президента России в 2017 году. Обычно в День ВМФ через акваторию Невы проходит современная морская техника, на Дворцовой площади устраивают концерт, с Петропавловской крепости запускают салют.

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Санкт-Петербург военно-морской флот парад
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