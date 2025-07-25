Обломки БПЛА повредили ж/д станцию в Ростовской области
В Песчанокопском районе Ростовской области во время атаки БПЛА взрывом повреждено здание железнодорожной станции. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское», — написал он.
По слова Слюсаря, пострадавших нет.
Из-за падения обломков также загорелась трава во дворах домовладений села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары оперативно потушили.
Ночью 25 июля российские военные сбили 105 беспилотников ВСУ над девятью регионами и Азовским морем. Так, 23 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, еще восемь — над Краснодарским краем. Над Азовским морем силы ПВО уничтожили девять дронов.
В Ростовской области утром 25 июля задерживались десять пассажирских поездов. Еще 12 поездов задерживаются в Краснодарском крае — прошедшей ночью в Тимашевске фрагменты сбитого беспилотника упали на территорию вокзала, поврежден один из вагонов транзитного поезда. Два человека пострадали.
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