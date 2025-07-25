Силы ПВО ночью перехватили 105 украинских дронов над регионами России

Фото: Минобороны России

Российские военные сбили 105 украинских дронов самолетного типа над девятью регионами и над Азовским морем, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Так, 26 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, еще 25 — над Брянской, 23 — над Ростовской. Другие восемь военные сбили над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским, по три — над Курской и Тамбовской областями. Еще два были перехвачены над Воронежской областью, один — над Орловской.

Над Азовским морем силы ПВО уничтожили девять дронов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в результате падения обломков БПЛА на вокзал в Тимашевске был поврежден один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда, а два человека получили легкие травмы. Сам вокзал на время оставался без электричества.

Кроме того, из-за атаки дронов в Темрюкском и Славянском районах в частных домах оказались выбиты стекла, отметил Кондратьев.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о воспламенении травы во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское выбило стекла, а здание на железнодорожной станции в Песчанокопском понесло ущерб.