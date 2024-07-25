СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

Развитие технологий в криминалистике позволяет раскрывать преступления, совершенные десятилетия назад, сообщили в Следственном комитете. Среди новых методов — улучшение изображений уличных камер и допросы свидетелей под гипнозом

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Какие новые методы используют следователи

В последнее время были существенно улучшены и внедрены новые технологии более чем в 12 областях криминалистики, сообщили РБК в Следственном комитете России. Отраслевые знания в области медицины, биологии, физики, химии, математики, кибернетики, электроники, программирования и многих других сферах трансформируются в криминалистические знания и позволяют эффективно раскрывать преступления, в том числе и преступления прошлых лет, рассказали в СК.

«За последние 20 лет благодаря развитию науки и техники удалось качественно и количественно повысить результативность работы криминалистических подразделений, которые осуществляют научное сопровождение раскрытия и расследования преступлений», — рассказали РБК в ведомстве. В числе используемых новинок — метод активизации памяти, георадары, датчики радиоэлектронной обстановки, снимки дистанционного зондирования Земли и многое другое.

Сегодня даже малейшие зацепки: слабовидимый и считавшийся непригодным фрагмент следа пальца руки, помещение с тщательно замытыми следами крови и других объектов биологического происхождения, следовые количества ДНК, видеозаписи даже крайне низкого качества, фотографии скелетированных останков давно захороненных людей, личности которых не установлены, и многое другое, чему раньше не придавалось значения, могут стать отправной точкой в раскрытии и расследовании. «В настоящее время используемые в ежедневной практической работе криминалистов технологии все больше напоминают те, казавшиеся фантастическими, которые демонстрируются в кинематографе», — рассказывает собеседник РБК.

По словам представителя ведомства, СК использует аппаратные и программные новинки отечественного и зарубежного производства «без предпочтения к конкретным производителям и странам происхождения, а для решения поставленной председателем СК Александром Бастрыкиным задачи быстро и качественно расследовать преступления». Но доля российского программного и аппаратного обеспечения растет на фоне санкций, отметили в СК.

О необходимости совершенствовать методы расследования преступлений заявил президент Владимир Путин 25 июля, в День сотрудника органов следствия. Он отметил, что в эпоху технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски. Он призвал совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения.

Как убийство 14-летней давности раскрыли по походке

С помощью новых технологий в 2023 году было расследовано убийство девушки, совершенное в 2009 году в Краснодаре. Преступник был запечатлен темной ночью только одной камерой видеонаблюдения, съемка была очень плохого качества: человек шел в капюшоне, закрывающем лицо, и разглядеть хоть какие-то признаки его внешности не представлялось возможным. Под подозрение в совершении этого преступления попал молодой человек, но отсутствие доказательств его причастности и представленное им алиби, которое следователям не удалось опровергнуть, привели к тому, что преступление не было раскрыто. Убийца оставался на свободе вплоть до 2023 года, пока криминалисты СК не решили повторно исследовать имеющиеся в деле объекты.

Использовав технологии криминалистического улучшения изображений, которые существенно повышают качество визуального восприятия признаков внешности, а также математические расчеты роста и особенностей походки запечатленного на видеозаписи 2009 года человека, они провели идентификационный анализ аналогичных признаков походки заподозренного в совершении преступления мужчины, в результате чего было доказано и научно обосновано, что именно он был запечатлен на видеозаписи 14-летней давности.

«Специалистам удалось доказать это по таким признакам, которым из-за отсутствия соответствующих методик и технологий долгое время внимания не уделялось, а именно — человек был идентифицирован по походке», — рассказал представитель СК.

Как активизация памяти позволила раскрыть преступление 1992 года

В январе 2024 года в Абаканский городской суд было направлено дело об убийстве женщины, произошедшем в феврале 1992 года. Тогда в частном жилом доме на улице Чехова обнаружили тело 26-летней женщины, которая занималась торговлей. Из квартиры пропала крупная сумма денег (37 500 неденоминированных рублей), $10 тыс., а также ювелирные украшения, золотые часы и брендовая одежда из-за рубежа. Экспертиза показала, что женщину задушили. У погибшей остался четырехлетний сын, который в день происшествия был дома. Мальчик спал в соседней комнате, а утром проснулся и увидел маму бездыханной с удавкой на шее. Испуганный ребенок пытался разбудить ее. Потом надел шубку, валенки и побежал к соседям за помощью, указано в материалах СК.

Как рассказала РБК следователь по делу Ольга Полухина, прочитав материалы уголовного дела и полностью его изучив, она обратила внимание на протокол допроса малолетнего свидетеля. На момент допроса ему было уже пять лет, но почему его допросили только спустя год, остается неизвестным.

«Прочитав допрос, я сделала вывод, что ребенок находился в доме в момент совершения убийства. Он говорил, что проснулся от шума, увидел каких-то «дяденек» в квартире, услышал шум и как «к моей кровати подошел дядя Костя и сказал «спи, спи, спи», — рассказала РБК собеседница. Константином звали бывшего сожителя убитой, на момент убийства он был действующим сотрудником милиции.

Ведомством было принято решение возобновить уголовное дело. В первую очередь необходимо было установить, где находится сын убитой. Выяснилось, что ему 35 лет и он проживает в Томске с женой и тремя детьми. «По телефону он сказал, что готов прибыть в Абакан для производства следственных действий, потому что все это время он и родная сестра убитой ждали, что когда-то справедливость восторжествует и мы найдем лицо, совершившее данное преступление», — рассказывает следователь Полухина.

Чтобы освежить воспоминания сына убитой, следователи использовали метод гипнорепродуктивного допроса, его также называют методом активизации памяти. Этот подход был разработан криминалистами еще в Советском Союзе, однако применять его стали недавно.

«Мы пригласили в Абакан эксперта криминалистического центра из центрального аппарата. В ходе проведенного мероприятия специалист задавал свидетелю вопросы, с помощью которых тот смог вспомнить такие детали как голос преступника и во что он был одет», — рассказывает следователь. После этого свидетелю предоставили фотографии фигурантов для опознания и он смог указать на мужчину, которого видел со своей матерью.

Так главным подозреваемым стал житель Абакана. В 1990-е годы он был сотрудником милиции, служил в звании младшего лейтенанта оперативным дежурным дежурной части УВД по Абакану. Потом он уволился из органов по состоянию здоровья. Личная жизнь у него не сложилась: с женой развелся, с единственным сыном не общается.

Раскрыть это дело в 1992 году было бы невозможно из-за отсутствия необходимых технологий, говорит следователь Полухина. Например, тогда не было экспертизы ДНК.

При новом изучении материалов дела следователи установили, что женщина открыла дверь преступникам сама. Подельник главного подозреваемого накинул на шею женщины шнур от магнитофона, под натяжением шнур рвется, но от нехватки кислорода женщина потеряла сознание. Далее они обыскали квартиру, нашли тайник в подполье. К этому моменту женщина очнулась и спустилась к ним, тогда мужчина взял ее пояс от халата, накинул ей на шею и задушил.

Из Красноярска был приглашен специалист для проведения допроса с применением полиграфа, допрос длился шесть часов. После этого следователь направила видеозапись лингвисту-психологу, чтобы оценить мимику, жесты и слова подозреваемого. Анализ показал, что этот человек причастен к совершению убийства и во время преступления находился в доме.

Также установили и допросили женщину, на которой абаканец женился вскоре после убийства. Подозреваемый утверждал, что во время ограбления и убийства был с ней в кино, а потом проводил девушку домой и остался ночевать у нее. Но женщина алиби не подтвердила. А на вопрос, не дарил ли ей что-либо тогдашний жених, ответила утвердительно. Она подробно описала золотые сережки ромбовидной формы с биркой — точно такие же были похищены из дома убитой. Отец подозреваемого, в свою очередь, сообщил, что в 1990-е годы у него была похожая по описанию легковушка синего цвета и на этой машине ездил его сын.

На допросах подозреваемый молчал, показаний не давал, свою вину не признает, сообщила следователь. Суд над ним начнется в августе этого года. Уголовное дело в суд направлено по ст. 102 УК РСФСР (он перестал действовать только в 1997 году), тогда максимальное наказание было 15 лет лишения свободы или смертная казнь. Так как на смертную казнь с 1996 года действует мораторий, сейчас ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет заключения.