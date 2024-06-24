Меликов сообщил о следственных мероприятиях в Дагестане после теракта
Следователи работают в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе после теракта с нападением на религиозные здания в республике, сообщил глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, рассказал глава региона.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале две церкви и две синагоги подверглись атаке, боевики обстреляли пост ДПС. Среди погибших — протоиерей Николай Котельников, служивший в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и охранник этого храма. Священнослужителю перерезали горло. Террористы подожгли религиозные здания, дербентская синагога, построенная в 1914 году, почти полностью выгорела.
Всего в результате нападения погибли 20 человек, из которых большинство — вступившие в столкновение с террористами силовики. По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации.
Из-за нападений в Дагестане объявили контртеррористическую операцию. В результате пятеро нападавших были ликвидированы, среди них оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, ФСБ его допросила. Также, по словам источников РБК, в атаке участвовали два племянника жены чиновника, остались они живы или погибли, не уточнялось.
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