Меликов сообщил о следственных мероприятиях в Дагестане после теракта

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В Махачкале и Дербенте боевики напали на религиозные здания — синагоги и церкви. Среди террористов оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следователи работают в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе после теракта с нападением на религиозные здания в республике, сообщил глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент РБК.

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили от должности, рассказал глава региона.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале две церкви и две синагоги подверглись атаке, боевики обстреляли пост ДПС. Среди погибших — протоиерей Николай Котельников, служивший в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, и охранник этого храма. Священнослужителю перерезали горло. Террористы подожгли религиозные здания, дербентская синагога, построенная в 1914 году, почти полностью выгорела.

Всего в результате нападения погибли 20 человек, из которых большинство — вступившие в столкновение с террористами силовики. По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации.

Из-за нападений в Дагестане объявили контртеррористическую операцию. В результате пятеро нападавших были ликвидированы, среди них оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, ФСБ его допросила. Также, по словам источников РБК, в атаке участвовали два племянника жены чиновника, остались они живы или погибли, не уточнялось.

В Дагестане объявили трехдневный траур.