Бастрыкин запросил доклад по делу о крушении Superjet в Подмосковье

Александр Бастрыки (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса.

Лайнер с двумя пилотами и штурманом разбился в лесу под Коломной днем 12 июля. По данным МЧС, члены экипажа погибли, местные жители не пострадали. Как отмечает СК, Superjet вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, производит Superjet) рассказали, что самолет находился в эксплуатации с 2014 года. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.