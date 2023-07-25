Курский суд дал бывшим супругам 30 лет на двоих за госизмену и подготовку диверсии

В Курске бывшие супруги получили 30 лет на двоих за госизмену

Экс-сотрудники курского предприятия ОПК, приходящиеся друг другу бывшими супругами, получили от 13 до 17 лет лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на транспорте

Фото: Владислав Шатило / РБК

Курский областной суд признал бывших супругов виновными в государственной измене и приготовлении к совершению диверсии на транспорте. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, женщину — к 13 годам, говорится в сообщении объединенной пресс-службы курских судов.

Как отмечает РЕН ТВ, супруги ранее работали на предприятии российского оборонно-промышленного комплекса.

Заседание суда было закрытым. 50-летний мужчина и 41-летняя женщина обвинялись в сборе сведений по заданию иностранной разведки, а также в подготовке взрыва для повреждения объекта транспортной инфраструктуры. Мужчине также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Суд признал экс-супругов виновными по всем статьям и приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы (три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима) со штрафом 450 тыс. руб. и ограничением свободы на полтора года. Женщина приговорена к 13 годам колонии общего режима со штрафом 350 тыс. руб. и ограничением свободы на год.

Неделю назад ФСБ сообщила о задержании сменившего пол с женского на мужской жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста, волонтера внесенного в реестр иноагентов правозащитного проекта «ОВД-Инфо» и «администратора тематического антироссийского информационного ресурса».



По информации ведомства, он оказывал финансовую помощь ВСУ. В отношении задержанного возбудили дело по ст. 275 УК («Государственная измена»).