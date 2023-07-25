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Суд в Москве вынес приговор по делу о растрате в банке «Пульс столицы»

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Пульс столицы» по делу о растрате
Приговор вынесен топ-менеджерам Митину и Гацукову. Последний устроился в банк на фиктивную должность с помощью Митина, как раз перед тем как у кредитного учреждения отозвали лицензию. Полученный аванс в 8,7 млн руб. они поделили
Фото: Михаил Кутузов / ТАСС
Фото: Михаил Кутузов / ТАСС

Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правления банка «Пульс столицы» Сергея Митина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а советник аппарата президента этого кредитного учреждения Геннадий Гацуков получил три года и пять месяцев колонии, пишет газета «Коммерсантъ». Оба признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Суд освободил Гацукова из-под стражи: он уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Дело связано с фиктивным трудоустройством в банк Гацукова. Перед отзывом у «Пульса столицы» лицензии в марте 2016 года с Гацуковым был заключен фиктивный трудовой договор. Именно бывший председатель правления банка «организовал изготовление сотрудниками юридического управления, неосведомленными о его преступных намерениях, протокола заседания правления банка, которого в действительности не было», следует из материалов дела и приговора. Гацуков получил должность советника аппарата президента этого кредитного учреждения с окладом 17,5 млн руб. в месяц. Ему был выплачен аванс в размере 8,7 млн руб., перед тем как Центробанк отозвал лицензию у «Пульса столицы». Полученные деньги Митин и Гацуков поделили. Обвиняемые свою вину признали и раскаялись, Митин частично возместил ущерб.

Гацуков также работал советником председателя правления и в банке «Стратегия» — он занял этот пост в июне 2016 года, а уже в июле того же года банк лишился лицензии. Сейчас расследуется дело о хищении оттуда 10,5 млрд руб., его конечный бенефициар, бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов, объявлен в международный розыск по этому делу.

В ноябре 2016 года было возбуждено дело о хищении из Инвестрастбанка более 2,3 млрд руб. Обвинение в растрате Гацукову было предъявлено заочно, поскольку он находился за границей. Затем была установлена его причастность к хищениям из «Стратегии» и банка «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других. В марте 2017 года все дела были объединены в одно производство, их расследование идет до сих пор.

Гацуков был задержан в Венгрии и потом экстрадирован.

ЦБ отозвал лицензию у «Пульса Столицы» в апреле 2016 года. Банк неадекватно оценивал свои риски, что привело к полной утрате собственных средств банка, счел ЦБ.

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В мае 2017 года были задержаны сотрудники трех коммерческих банков, выдавших кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. под залог бочек с водой. Среди задержанных оказалась в том числе заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова.

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Елена Чернышова
приговор растрата банкир
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