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«Известия» узнали об иске к Bosch из-за «дискриминации россиян»

По данным издания, в России немецкую компанию обвинили в нарушении прав потребителей из-за приостановки импорта и производства своей продукции на российских заводах
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей в связи с антироссийскими санкциями. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщают «Известия».

По данным издания, иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим в России немецкую компанию Bosch и входящим в ее состав. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в Россию садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а также об ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за импорт и производство бытовой техники.

«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в заявлении, с которым ознакомились «Известия».

В иске отмечается, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара новыми той же марки, а также другие гарантийные обязательства. Однако, как считают в ОПИ, компания нарушает возложенные на нее обязанности и права российских потребителей.

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На фоне санкций Евросоюза, введенных из-за спецоперации России на Украине, немецкая Bosch приостановила импорт и производство своей продукции в России. По данным Bloomberg, причиной решения стали признаки того, что продукция компании могла использоваться в «не гражданских» целях, что нарушает ее политику.

В России находятся семь заводов компании Bosch, в которых работают около 3,5 тыс. сотрудников. Автозапчасти для вторичного рынка и комплектующие для всех автозаводов, работающих на территории России, выпускаются в Санкт-Петербурге, Саратовской и Самарской областях.

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Почти во всех автомобилях российского рынка используются компоненты Bosch, начиная от систем курсовой устойчивости, тормозных шлангов, дисков и тросов до топливных и масляных фильтров, аккумуляторов, свечей зажигания и стеклоочистителей, отмечают эксперты.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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