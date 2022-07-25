«Известия» узнали об иске к Bosch из-за «дискриминации россиян»
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch в Химкинский городской суд из-за нарушения прав потребителей в связи с антироссийскими санкциями. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщают «Известия».
По данным издания, иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим в России немецкую компанию Bosch и входящим в ее состав. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в Россию садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а также об ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за импорт и производство бытовой техники.
«Следуя антироссийским экономическим санкциям, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность в России, в том числе приостановить импорт и производство своей продукции, включая бытовую и садовую технику, электроинструменты и компоненты для автомобилей», — говорится в заявлении, с которым ознакомились «Известия».
В иске отмечается, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара новыми той же марки, а также другие гарантийные обязательства. Однако, как считают в ОПИ, компания нарушает возложенные на нее обязанности и права российских потребителей.
На фоне санкций Евросоюза, введенных из-за спецоперации России на Украине, немецкая Bosch приостановила импорт и производство своей продукции в России. По данным Bloomberg, причиной решения стали признаки того, что продукция компании могла использоваться в «не гражданских» целях, что нарушает ее политику.
В России находятся семь заводов компании Bosch, в которых работают около 3,5 тыс. сотрудников. Автозапчасти для вторичного рынка и комплектующие для всех автозаводов, работающих на территории России, выпускаются в Санкт-Петербурге, Саратовской и Самарской областях.
Почти во всех автомобилях российского рынка используются компоненты Bosch, начиная от систем курсовой устойчивости, тормозных шлангов, дисков и тросов до топливных и масляных фильтров, аккумуляторов, свечей зажигания и стеклоочистителей, отмечают эксперты.