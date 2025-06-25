ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье

Сотрудники ФСБ «нейтрализовали» в Подмосковье двух россиян, готовивших теракт в отношении российского военнослужащего, говорится в поступившем в РБК сообщении спецслужбы.

По версии ФСБ, близ одного из садоводческих товариществ были обнаружены двое граждан, которые доставали из схрона самодельное взрывное устройство. Бомбу планировалось использовать для теракта против одного из военнослужащих в Московском регионе. При задержании граждане «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», заявила ФСБ. Там назвали их «пособниками украинских спецслужб».

На месте «боестолкновения» также нашли пистолеты Макарова, боеприпасы к ним и средства связи с перепиской о планируемом нападении. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК.

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