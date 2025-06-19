Суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам за подготовку теракта

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, мужчина по заданию ГУР Украины собирался взорвать военный самолет на одном из аэродромов в Севастополе. Он должен был самостоятельно изготовить взрывное устройство из компонентов, которые взял из тайника, но мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Он признан виновным в госизмене, приготовлении к совершению террористического акта и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

В июне 2025 года ФСБ в Крыму задержала двух женщин , которые передавали данные о военных объектах украинским спецслужбам.

Одна из женщин, жительница Нижнегорского района, 1987 года рождения, передавала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. В сообщении отмечается, что женщина сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных.

Другая женщина, жительница Севастополя, 1986 года рождения, сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота.