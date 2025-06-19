 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам за подготовку теракта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам лишения свободы за подготовку теракта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, мужчина по заданию ГУР Украины собирался взорвать военный самолет на одном из аэродромов в Севастополе. Он должен был самостоятельно изготовить взрывное устройство из компонентов, которые взял из тайника, но мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Он признан виновным в госизмене, приготовлении к совершению террористического акта и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

ФСБ задержала жителя Керчи за сбор информации о расположении ПВО
Политика
В июне 2025 года ФСБ в Крыму задержала двух женщин, которые передавали данные о военных объектах украинским спецслужбам.

Одна из женщин, жительница Нижнегорского района, 1987 года рождения, передавала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей. В сообщении отмечается, что женщина сама предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных.

Другая женщина, жительница Севастополя, 1986 года рождения, сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Севастополь Крым теракт задержание суд
Материалы по теме
ФСБ задержала жителя Керчи за сбор информации о расположении ПВО
Политика
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Херсонской области
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Японские банки запретят хранить наличные деньги в сейфах Финансы, 16:55
Софья Эрнст предложила сделать «русскость» брендом Общество, 16:48
Сийярто заявил о готовности Венгрии принять переговоры России и Украины Политика, 16:48
На ПМЭФ обсудили креативные индустрии как драйвер экспорта Отрасли, 16:45
Сийярто назвал ложью обещания независимости после отказа от газа России Политика, 16:44
Tekta Group открыла продажи в премиальном БЦ AIR на Ходынском поле Пресс-релиз, 16:40
ВТБ оценил размер допэмиссии акций в сумму менее ₽100 млрд Инвестиции, 16:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Греф сравнил политику ЦБ с прохождением между Сциллой и Харибдой Экономика, 16:35
Мбаппе госпитализировали во время клубного ЧМ в США Спорт, 16:33
Любимова назвала Прилепина возможным главой патриотического театра Политика, 16:31
РЭЦ расширит географию продвижения бренда «Сделано в России» Пресс-релиз, 16:25
Аэропорт Волгограда закрыли для полетов третий раз за день Политика, 16:25
«Вкусно — и точка» начала работу над постным и халяльным меню Вино, 16:24
Дурову разрешили уезжать из Франции на две недели только в один город Политика, 16:23