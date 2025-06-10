ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики.

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