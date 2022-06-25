Полиция Норвегии ввела максимальный уровень угрозы теракта после стрельбы в Осло

Норвегия повысила уровень террористической угрозы после стрельбы в Осло

Фото: Rodrigo Freitas / Getty Images

Служба безопасности Норвегии установила максимальный уровень террористической опасности после стрельбы в ночном клубе в Осло, передает радиостанция NRK.

«Мы считаем стрельбу в Осло экстремистским исламистским террористическим актом. Был теракт, есть неурегулированная террористическая ситуация. Поэтому уровень [террористической угрозы] повышен», — сказал руководитель службы Роджер Берг на пресс-конференции.

Стрельба в центре Осло произошла в ночь на 25 июня в ночном клубе, где собирались представители ЛГБТ-сообщества. Как отмечал NRK, это произошло в клубе London Pub. К заведению пришел мужчина, достал из сумки оружие и открыл огонь. Погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от клуба. Им оказался 42-летний гражданин Норвегии иранского происхождения Заниар Матапур, сообщил его адвокат Джон Кристиан Элден, передавал VG. По данным издания, мужчина ранее был судим за нападение при отягчающих обстоятельствах и хранение наркотиков.

Подозреваемому инкриминируют убийство, покушение на убийство и террористический акт, заявили в полиции. У мужчины изъяли автомат и пистолет, провели обыск в его доме. «Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти», — сказал прокурор Кристиан Хатло.

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Из-за стрельбы власти отменили гей-парад в Осло и все связанные с ним мероприятия, передавал TV2.