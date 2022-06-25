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Полиция назвала стрельбу в ночном клубе Осло терактом

Подозреваемого в стрельбе в ночном клубе задержали, это гражданин Норвегии. Полиция полагает, что речь идет о преступлении на почве ненависти. Из-за происшествия в Осло отменили запланированный на субботу гей-парад
Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters
Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Полиция Норвегии расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт, приводит NRK сообщение ведомства.

Стрельба в центре норвежской столицы произошла в ночь на 25 июня. NRK отмечал, что речь идет о популярном гей-клубе London Pub. По словам репортера Олава Рённеберга, к заведению пришел мужчина с сумкой, достал оружие и открыл огонь.

Два человека погибли, по меньшей мере 19 получили ранения. По данным информационного агентства NTB, три человека находятся в критическом состоянии.

Два человека погибли во время стрельбы в ночном клубе в Осло
Общество

Подозреваемого задержали недалеко от бара. Задержанный — гражданин Норвегии, ему инкриминируют убийство, покушение на убийство и террористический акт, заявили в полиции. У мужчины изъяли автомат и пистолет, в его доме прошел обыск. Правоохранительные органы предполагают, что он действовал один. «Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти», — заявил прокурор Кристиан Хатло.

Из-за стрельбы в Осло отменили гей-парад, который должен был состояться 25 июня, и все связанные с ним мероприятия, передает TV2.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти выражают поддержку ЛГБТ-людям.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия Осло стрельба гей-клуб теракт

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