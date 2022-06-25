Два человека погибли во время стрельбы в ночном клубе в Осло

По меньшей мере два человека погибли в ночном клубе «Лондон» в центре норвежской столицы, сообщает местный телеканал NRK со ссылкой на полицию.

«Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Есть несколько серьезно раненых», — говорится в сообщении полиции. Стрелявший был задержан неподалеку от места событий.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в клубе «Лондон». Репортер NRK Олав Рённеберг стал свидетелем стрельбы. Он рассказал, что к клубу пришел мужчину с сумкой, достал оружие и начать стрелять. По его словам, в больницы были направлены много раненых. Другой свидетель рассказал телеканалу, что выстрелов было много, в клубе началась паника, так как посетители не понимали, что происходит.

В мае в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд на юго-востоке Норвегии во время нападения четыре человека получили ножевые ранения. Предполагаемый преступник был задержан.