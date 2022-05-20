В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Четыре человека получили ножевые ранения во время атаки на юго-востоке Норвегии, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В Twitter полиции сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд, предполагаемого преступника задержали. В аккаунте полиции говорится о трех пострадавших, один из них тяжело ранен.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 8:47 по местному времени (9:54 мск).

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