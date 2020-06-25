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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин посоветовал москвичам пока не вести детей в детские сады

По словам мэра Москвы, «если не горит», то от отправки ребенка в детский сад лучше пока воздержаться
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Спрос на детские сады в Москве этим летом выше, чем в прошлом году, из-за того что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие горожане никуда не уехали. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас детские сады в Москве посещают около 50 тыс. детей, а еще 30 тыс. детей родители хотели бы в них отправить. Однако Собянин считает, что с этим стоит повременить.

«Я бы попросил, если возможно, если не горит совсем, лучше, может, даже воздержаться водить ребенка в детский сад. Еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти», — пояснил мэр столицы.

«Но если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребенка. Обязательно», — добавил Собянин.

Ограничения на работу детских садов в Москве сняты с 23 июня, эта мера вошла в пакетное смягчение антивирусных мер, которое Собянин 22 июня назвал «очень серьезным шагом». В соответствии с указом мэра работа детских садов возобновлена в полном объеме, но с соблюдением санитарных требований.

«Есть очень такие серьезные требования к работе в детских садах к персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее», — пояснил в четверг Собянин.

Говоря о работе детских спортивных секций, мэр Москвы отметил, что решение об их открытии принимается их же руководством и никаких специальных ограничений сейчас уже нет. Но есть «ограничения санитарные, которые зависят от возможностей помещения, где это происходит».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев заражения COVID-19, общее число выявленных заболевших превысило 217 тыс. С начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 3669 человек, в том числе 12 за последние сутки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва, детские сады
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