Собянин посоветовал москвичам пока не вести детей в детские сады
Спрос на детские сады в Москве этим летом выше, чем в прошлом году, из-за того что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 многие горожане никуда не уехали. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас детские сады в Москве посещают около 50 тыс. детей, а еще 30 тыс. детей родители хотели бы в них отправить. Однако Собянин считает, что с этим стоит повременить.
«Я бы попросил, если возможно, если не горит совсем, лучше, может, даже воздержаться водить ребенка в детский сад. Еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти», — пояснил мэр столицы.
«Но если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребенка. Обязательно», — добавил Собянин.
Ограничения на работу детских садов в Москве сняты с 23 июня, эта мера вошла в пакетное смягчение антивирусных мер, которое Собянин 22 июня назвал «очень серьезным шагом». В соответствии с указом мэра работа детских садов возобновлена в полном объеме, но с соблюдением санитарных требований.
«Есть очень такие серьезные требования к работе в детских садах к персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее», — пояснил в четверг Собянин.
Говоря о работе детских спортивных секций, мэр Москвы отметил, что решение об их открытии принимается их же руководством и никаких специальных ограничений сейчас уже нет. Но есть «ограничения санитарные, которые зависят от возможностей помещения, где это происходит».
За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев заражения COVID-19, общее число выявленных заболевших превысило 217 тыс. С начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 3669 человек, в том числе 12 за последние сутки.