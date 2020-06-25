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Минчанам запретили пить воду из-под крана и готовить на ней еду

Власти официально не назвали причину загрязнения воды и какие вещества попали в нее. Жителей некоторых районов Минска снабжают водой с помощью автоцистерн, к которым выстраиваются очереди
Фото: Patrick Pleul / DPA / Zentralbild / ТАСС
Фото: Patrick Pleul / DPA / Zentralbild / ТАСС

Минздрав Белоруссии рекомендовал жителям Минска не пить воду из-под крана и не использовать ее для приготовления пищи. С такими рекомендациями выступила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, сообщает агентство БелТА.

«Мы рекомендуем все-таки воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям», — отметила Жукова. «Запрещать использование воды для бытовых целей смысла нет, потому что ею можно пользоваться при каких-то условиях. Но однозначно применять ее для приготовления пищи нельзя», — уточнила она.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

После многочисленных жалоб жителей города на запах воды и необычный вкус власти провели проверку. По ее результатам «сразу было принято решение главным санитарный врачом Минска о запрещении использования этой воды для питьевых целей». Жукова также уточнила, что, по первичным данным, патогенные микроорганизмы в воде не обнаружены. «Но эти исследования еще продолжаются», — отметила она.

Городские власти создали рабочую группу по исследованию качества воды. По данным на сайте администрации города, «111 ранее проблемных домов уже имеют воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений», а всего «проблема коснулась около 1,4 тыс. домов во Фрунзенском районе и порядка 860 домов в Московском районе».

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Качество питьевой воды в столице Белоруссии проверит Генпрокуратура республики. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах города Минска Генеральная прокуратура с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении», — говорится в публикации пресс-службы.

Между тем, пользователи социальных сетей распространили письмо главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк в администрацию Фрунзенского и Московского районов. Портал Tut.by сообщает, что ознакомился с документом, письмо датировано 24 июня. В нем указано, что в воде обнаружены нефтепродукты. «По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил и норм по следующим показателям: запах при 20 ºС и 60 ºС, перманганатная окисляемость, нефтепродукты», — цитирует портал письмо чиновницы.

Официально власти не сообщают ни о возможной причине загрязнения воды, ни о том, какие именно вещества в нее попали. Письмо Гиндюк вызвало ажиотаж в соцсетях, поскольку в то же время официальные власти заявляли, что вода соответствует всем нормам.

В некоторые районы города власти организовали доставку воды цистернами, а жителям посоветовали сливать воду из кранов, чтобы обновить ее в системе. По данным Tut.by, вчера в городе было четыре автоцистерны с водой, позже их количество возросло до 25, однако все равно за водой выстраиваются большие очереди.

Портал Sputnik приводит свидетельства жителей о качестве воды. «Во-первых, она жутко воняет то ли йодом, то ли еще чем-то. Во-вторых, у меня после принятия душа с утра все тело зудит. Это же ненормально», — сообщила одна из жительниц Минска. «Вода мерзкая настолько, что я даже не смогла ею зубы почистить. Сейчас у нас на углу дома стоит автоцистерна с чистой водой. Я звонила в ЖЭУ, мне там сказали пока этой водой пользоваться», — рассказала еще одна собеседница агентства.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: питьевая вода, Белоруссия, Минск
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