Минчанам запретили пить воду из-под крана и готовить на ней еду

Власти официально не назвали причину загрязнения воды и какие вещества попали в нее. Жителей некоторых районов Минска снабжают водой с помощью автоцистерн, к которым выстраиваются очереди

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Минздрав Белоруссии рекомендовал жителям Минска не пить воду из-под крана и не использовать ее для приготовления пищи. С такими рекомендациями выступила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, сообщает агентство БелТА.

«Мы рекомендуем все-таки воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что вода в разводящей сети полностью соответствует требованиям по всем показателям», — отметила Жукова. «Запрещать использование воды для бытовых целей смысла нет, потому что ею можно пользоваться при каких-то условиях. Но однозначно применять ее для приготовления пищи нельзя», — уточнила она.

После многочисленных жалоб жителей города на запах воды и необычный вкус власти провели проверку. По ее результатам «сразу было принято решение главным санитарный врачом Минска о запрещении использования этой воды для питьевых целей». Жукова также уточнила, что, по первичным данным, патогенные микроорганизмы в воде не обнаружены. «Но эти исследования еще продолжаются», — отметила она.

Городские власти создали рабочую группу по исследованию качества воды. По данным на сайте администрации города, «111 ранее проблемных домов уже имеют воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений», а всего «проблема коснулась около 1,4 тыс. домов во Фрунзенском районе и порядка 860 домов в Московском районе».