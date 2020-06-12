Власти подготовили новые санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, которые осуществляют продажу пищевой продукции. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> «Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию», — говорится в документе.

В нем уточняется, что новые правила разработаны с целью предотвратить возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний, которые связаны с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.

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