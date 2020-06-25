В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

У 32% из них заболевание протекает бессимптомно, сообщил оперативный штаб. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 613,9 тыс.

Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7113 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 613,9 тыс. человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. Ни одного заболевшего за последние сутки не выявили в Севастополе, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Больше всего заразившихся обнаружили в Москве — 885 человек. Следом за ней идут Подмосковье и Ханты-Мансийский автономный округ — 467 и 319 новых случаев за сутки соответственно.

У 32% новых заразившихся заболевание протекает без симптомов.