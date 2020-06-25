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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

У 32% из них заболевание протекает бессимптомно, сообщил оперативный штаб. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 613,9 тыс.
Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Igor Petyx / IPA / ZUMA / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7113 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 613,9 тыс. человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. Ни одного заболевшего за последние сутки не выявили в Севастополе, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Больше всего заразившихся обнаружили в Москве — 885 человек. Следом за ней идут Подмосковье и Ханты-Мансийский автономный округ — 467 и 319 новых случаев за сутки соответственно.

У 32% новых заразившихся заболевание протекает без симптомов.

Умерли за прошедшие сутки 92 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания в России превысило 8,6 тыс. Выздоровели с начала пандемии 375,1 тыс. человек.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль. Снижать уровень заболеваемости в стране позволяет в том числе и то, что в Москве увеличивается число людей, которые приобрели иммунитет к заболеванию, отметил он.

В то же время ситуация в регионах и столице отличается, добавил Мурашко. «Регионы [идут] как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет», — пояснил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, статистика, Россия
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