В РПЦ назвали некорректным сравнение военных потерь с жертвой за безбожие

В Великую Отечественную войну в составе Красной армии воевали люди разных конфессий, заявили в РПЦ. Так там ответили на слова митрополита Белгородского и Старооскольского, который назвал потери на войне жертвой за «безбожие»

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, сравнившего потери на Великой Отечественной войне с жертвой за безбожие, были не совсем корректными. Об этом заявил «РИА Новости» председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить… Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», — сказал епископ Стефан.

22 июня, выступая на вечере памяти, митрополит Иоанн сказал, что в первые месяцы Великой Отечественной войны более 60% бойцов Красной армии, родившиеся в «безбожное время» и оставшиеся некрещеными, были убиты. «Это была жертва, которая была принесена за безбожие. И войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную», — сказал митрополит (запись его выступления размещена на YouTube-канале епархии).

По словам епископа Стефана, к высказываниям митрополита следует относиться спокойнее и не рассматривать их «в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает». Однако епископ отметил также, что сейчас не следует «рассматривать под лупой, кто крещен и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели».