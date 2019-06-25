Белгородский митрополит связал потери в Великой Отечественной с безбожием

Погибшие в Великой Отечественной войне стали жертвами, «принесенными за безбожие». Об этом заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, сообщает «Белгород 24».

По его словам, более 60% убитых бойцов Красной армии родились в «безбожное время» и были не крещеными. «Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — добавил митрополит.

Священнослужитель добавил, что «войну выиграли крещеные люди», призванные для того, чтобы «духовно победить хорошо отлаженную машину».

Мнение митрополита Иоанна находила поддержку у историков, директоров музеев и руководства Белгородской области, уточнили «Коммерсанту» в епархии. «Мысль владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области», — сказал представитель епархии.

Русская православная церковь выступает против освящения оружия массового поражения, передает «РИА Новости». По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии, епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), благословлять на службу и защиту Отечества можно только самих солдат.