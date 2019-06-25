Австрийский суд согласился выдать США Фирташа

Украинский миллиардер последние несколько лет живет в Европе

Дмитрий Фирташ (Фото: РИА Новости)

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters. Таким образом, он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха.

В конце февраля жалобу на решение венского суда подала австрийская прокуратура. Там предположили, что постановление не учитывало возможной политической мотивации американского запроса.

Фирташ — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. Он был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, которые заподозрили его в коррупции. Спустя неделю его освободили под залог в размере около $170 млн.

Вашингтон настаивает, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титансодержащих материалов. Однако в апреле 2015 года суд отклонил запрос США об экстрадиции: судья счел, что Вашингтон предоставил недостаточно доказательств, подкрепляющих выдвинутое обвинение.