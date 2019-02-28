Австрийская прокуратура попросила отменить экстрадицию Фирташа в США

При рассмотрении запроса от США суд недостаточно изучил вопрос о возможной политической подоплеке дела, настаивает прокуратура. Фирташ находится в Вене с 2014 года, помимо США его выдачи добивалась Испания

Дмитрий Фирташ (Фото: телеканал «Интер» / ТАСС)

Генеральная прокуратура Австрии подала кассационную жалобу в Верховный суд на постановление Высшего земельного суда Вены о допустимости выдачи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает австрийская газета Tiroler Tageszeitung.

По мнению прокуратуры, суд не проанализировал запрос США о выдаче на предмет политической мотивации, хотя эта процедура обязательна даже для обычных уголовных дел. В случае если Верховный суд поддержит жалобу, земельному суду в Вене придется рассматривать вопрос об экстрадиции заново.

Фирташ — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и в банковском секторе, а также в химической промышленности — был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, которые заподозрили его в коррупции. Спустя неделю его освободили под залог в размере около $170 млн. Вашингтон настаивает, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титансодержащих материалов. Однако в апреле 2015 года суд отклонил запрос США об экстрадиции: судья счел, что Вашингтон предоставил недостаточно доказательств, подкрепляющих выдвинутое обвинение.

Фирташ связывал запросы США на его экстрадицию с политикой: в 2014 году он отказался поддержать на президентских выборах Юлию Тимошенко и Арсению Яценюка, что вызвало недовольство США, настаивал его адвокат.

Однако это решение суда было пересмотрено в феврале 2017 года — именно это теперь и оспаривает в кассации прокуратура. Выдачи Фирташа добивается и Испания: Мадрид заподозрил бизнесмена в отмывании денег и создании преступной группировки. Однако венский суд в августе 2017 года отказал Испании в экстрадиции.