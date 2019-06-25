Кружащий над Москвой SSJ100 оказался тренировочным рейсом «Аэрофлота»

SSJ100 вылетел из Шереметьево в Ярославль. Самолет без пассажиров и выполняет тренировочный рейс, пояснили РБК в авиакомпании

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вылетевший из Шереметьево рейс Москва — Ярославль, по данным Flightradar, кружит над Москвой. По данным сервиса, рейс SSJ100 «Аэрофлота» 7608 вылетел в 11:12 мск.

Фото: скриншот flightradar24.com

В «Аэрофлоте» сообщили РБК, что рейс выполняется без пассажиров. «Стандартный тренировочный процесс», — сказали в компании. В пресс-службе Шереметьево посоветовали обратиться за подробностями в авиакомпанию.

В Шереметьево 5 мая c SSJ100 произошла авария, в результате которой погиб 41 человек. Самолет «Аэрофлота», вылетевший в Мурманск, через несколько минут вернулся в аэропорт. При посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. У него также подломились стойки шасси. Всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.