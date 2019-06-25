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UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Кружащий над Москвой SSJ100 оказался тренировочным рейсом «Аэрофлота»
SSJ100 вылетел из Шереметьево в Ярославль. Самолет без пассажиров и выполняет тренировочный рейс, пояснили РБК в авиакомпании
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вылетевший из Шереметьево рейс Москва — Ярославль, по данным Flightradar, кружит над Москвой. По данным сервиса, рейс SSJ100 «Аэрофлота» 7608 вылетел в 11:12 мск.

Фото: скриншот flightradar24.com

В «Аэрофлоте» сообщили РБК, что рейс выполняется без пассажиров. «Стандартный тренировочный процесс», — сказали в компании. В пресс-службе Шереметьево посоветовали обратиться за подробностями в авиакомпанию.

В Шереметьево 5 мая c SSJ100 произошла авария, в результате которой погиб 41 человек. Самолет «Аэрофлота», вылетевший в Мурманск, через несколько минут вернулся в аэропорт. При посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. У него также подломились стойки шасси. Всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

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В середине июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о причинах аварии. Согласно данным экспертов, командир корабля оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. Пилоты сгоревшего SSJ100 десять раз в течение 18 секунд пытались получить нужную траекторию полета, следует из отчета. Также они шесть раз нажимали кнопку, отключающую автопилот.

При посадке лайнер три раза ударился о взлетно-посадочную полосу из-за повышенной нагрузки на переднюю опору шасси. При третьем ударе стойки шасси подломились, произошло разрушение конструкции крыла, а самолет продолжал двигаться по земле на отсеке, в котором устанавливаются двигатели, и хвостовой части фюзеляжа.

Авторы: Константин Ткаченко, Мария Кокорева
Теги: SSJ100, «Аэрофлот»
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