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Война санкций ,  
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Росздравнадзор исключил дефицит контактных линз в России

Росздравнадзор: Johnson & Johnson производил 13 моделей линз из 134 в России, дефицита нет
В Росздравнадзоре исключили дефицит контактных линз в России и подчеркнули, что Johnson & Johnson уведомила о приостановке поставок только одной модели линз. Всего в госсреестре 134 наименования линз
Фото: Frank May / DPA / ТАСС
Фото: Frank May / DPA / ТАСС

Решение американской Johnson & Johnson о приостановке поставок одной модели контактных линз не отразится на удовлетворении спроса пациентов в России, заявили РБК в Росздравнадзоре.

В ведомстве отметили, что всего в Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производит Johnson & Johnson. Сама компания, по данным Росздравнадзора, сообщила о выводе из ассортимента только одной модели контактных линз — «Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe».

«Таким образом, признака дефицита медицинского изделия «Контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано. Росздравнадзор совместно с Минздравом России продолжают вести постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медицинских изделий на всей территории страны», — подчеркнули в пресс-службе.

Опрошенные РБК эксперты также заявили, что в настоящее время дефицита контактных линз в России нет. «Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз. Однако на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объеме представлены линзы импортного производства, поэтому риска возникновения дефектуры этого товара мы не видим», — рассказал РБК генеральный директор фармкомпании «Протек» Дмитрий Погребинский.

Гендиректор онлайн-аптеки «Здравсити» Борис Попов уточнил, что тренда на увеличение или понижение средней стоимости линз Acuvue с начала года не наблюдалось. «При этом с февраля мы фиксируем сокращение среднедневного остатка продающихся на «Здравсити» позиций бренда — с января он уменьшился в два раза. Однако дефицита этой категории товаров нет. В наличии на маркетплейсе представлено достаточно аналогов — свыше 4 тысяч наименований линз различных типов, оптической силы и цвета производства США, Кореи, Японии, Сингапура», — отметил он.

О том, что американская компания Johnson & Johnson (выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) собирается приостановить импорт линз, сообщил 24 мая «Коммерсантъ FM» со ссылкой на владельцев магазинов оптики. Те, в свою очередь, получили такую информацию от поставщиков товаров Johnson & Johnson. Позже об этом же рассказала фармкомпания «Протек», которая выступает официальным дистрибьютором продукции Johnson & Johnson.

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Это произошло после того, как на прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз некоторых товаров в Россию. В список попали контактные линзы: теперь для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии, прямых ограничений на поставки нет.

Минпромторг России пообещал оперативно принять меры по внесению линз в перечень параллельного импорта. Там объяснили, что согласно лицензионной политике США, если поставщик продукции докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан, то лицензия может быть предоставлена в индивидуальном порядке. «В этом смысле обеспечение рыночной продукцией для граждан, очевидно, должно попадать под исключение», — заключили в ведомстве.

Авторы
Теги
София Прохорчук София Прохорчук, Илья Пламенев Илья Пламенев
Росздравнадзор линзы США Johnson & Johnson санкции

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