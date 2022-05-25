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«Ведомости» узнали о планах властей повысить пенсии и МРОТ на 10%

В марте президент поручил правительству разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других соцвыплат
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В правительстве России согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и страховых пенсий на 10%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близких к правительству источников.

При этом один из собеседников уточнил, что окончательное решение примет президент Владимир Путин, поскольку в ходе дискуссии об уровне индексации были разные мнения.

С 1 января в России МРОТ вырос на 8,6% и составляет 13 890 руб., а прожиточный минимум в среднем — 12 654 руб. в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В середине марта Путин поручил правительству разработать меры для повышения МРОТ, прожиточного минимума, для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат бюджетников и других социальных выплат. Предоставить предложения президент поручил до 20 апреля.

В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал скорую индексацию пенсий, зарплат бюджетников, МРОТ, прожиточного минимума и других соцвыплат. По его словам, по результатам первого квартала за этот год бюджет страны оказался в «рекордном профиците», что говорит, что у России «с финансами все в порядке». В связи с этим социальные расходы «не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», пояснил он.

Эксперты института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ отмечали, что внеочередная индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад. 

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