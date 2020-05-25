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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге отказались от салюта ко Дню города из-за эпидемии

Традиционного салюта ко Дню города в Петербурге не будет. Почти все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате
Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС
Фото: Станислав Забурдаев / ТАСС

В Санкт-Петербурге в День города не будут организовывать традиционный салют. Это следует из программы мероприятий, опубликованной пресс-службой комитета по культуре города.

«Фонтанке» в комитете подтвердили, что его не будут проводить «в силу эпидемической обстановки». В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отмене мероприятия: салют в связи со сложившейся ситуацией не планировался изначально.

Все мероприятия, перечисленные в анонсе комитета, будут проходить в онлайн-формате. Традиционный концерт на Дворцовой площади, проводившийся последние семь лет, «состоится не на Дворцовой площади, но в ее честь». Его будут транслировать 27 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» и в социальных сетях.

Еще одно мероприятие — общегородской онлайн-проект #Петербург317. В нем примут участие шоу барабанщиков DrumПарад, венгерский скрипач-виртуоз, обладатель премии «Эмми» Эдвин Мартон и петербургская скрипачка Евгения Зима, артисты балета и джазовые исполнители. Его будут транслировать на телеканале «78» также 27 мая. 30 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» будут транслировать концертную программу «Город над вольной Невой!».

Среди офлайн-мероприятий, как пишет «Фонтанка», будет зажжение огней на Ростральных колоннах.

Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге
Общество
Санкт-Петерубрг

Ранее, несмотря на карантинные меры, в Санкт-Петербурге, как и в Москве, не стали отменять салют ко Дню Победы.

Глава рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексей Боровков, как писал ТАСС, заявлял, что полная отмена ограничений в Санкт-Петербурге, введенных в связи с коронавирусом, произойдет не раньше июля—августа. «К осени эпидемия в Петербурге должна затухнуть. В самом оптимистичном прогнозе город сможет вернуться к нормальной жизни в июле—августе. Ограничения будут сниматься постепенно, шаг за шагом, а шаг — это, скорее всего, неделя», — говорил он. Главный санитарный врач региона Наталия Башкетова, как передавал «РБК Санкт-Петербург», говорила, что ослабление режима самоизоляции в городе может быть только после того, как темпы прироста не будут превышать 2%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, салют
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