В России число смертей от коронавируса достигло недельного минимума

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За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая. Об этом говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

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