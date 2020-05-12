В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки»

Правительство поможет ОПК получать кредиты в банках для выпуска гражданской продукции и составит перечень того, что должны выпускать предприятия. Законопроект, определяющий, что такое диверсификация, разработали в Совете федерации

Правительство будет ежегодно утверждать план объема и список гражданской продукции, которую будут выпускать предприятия оборонно-промышленного (ОПК) в рамках программы диверсификации. Такие поправки к закону «О промышленной политике» подготовил член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко (копия есть у РБК). Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 12 мая, рассказал источник РБК, близкий к правительству, и подтвердил Дмитриенко.

Нововведения также предполагают помощь предприятиям ОПК по взаимодействию с банками для получения заемных средств и по получению субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимых для «выпуска высокотехнологичной продукции». Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной записки к законопроекту (есть у РБК).

Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на такую продукцию.

Кроме того, законопроект вводит в законодательство понятие «диверсификация производства организаций ОПК», которое пока не прописано. Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».

Ранее поправки к закону «О промышленной политике» также предлагали сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев. По их мнению, темпы роста диверсификации оборонно-промышленного комплекса зависят от мотивирующей системы для менеджмента предприятий ОПК.