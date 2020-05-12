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В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки»

Правительство поможет ОПК получать кредиты в банках для выпуска гражданской продукции и составит перечень того, что должны выпускать предприятия. Законопроект, определяющий, что такое диверсификация, разработали в Совете федерации

Правительство будет ежегодно утверждать план объема и список гражданской продукции, которую будут выпускать предприятия оборонно-промышленного (ОПК) в рамках программы диверсификации. Такие поправки к закону «О промышленной политике» подготовил член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко (копия есть у РБК). Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 12 мая, рассказал источник РБК, близкий к правительству, и подтвердил Дмитриенко.

Нововведения также предполагают помощь предприятиям ОПК по взаимодействию с банками для получения заемных средств и по получению субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимых для «выпуска высокотехнологичной продукции». Средства на субсидирование предлагается предоставлять из федерального бюджета, следует из пояснительной записки к законопроекту (есть у РБК).

Планируется также, что правительство будет создавать условия для стимулирования экспорта и внутреннего спроса на такую продукцию.

Кроме того, законопроект вводит в законодательство понятие «диверсификация производства организаций ОПК», которое пока не прописано. Законопроект определяет этот термин как «разработку и производство организациями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции, не связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства».

Ранее поправки к закону «О промышленной политике» также предлагали сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев. По их мнению, темпы роста диверсификации оборонно-промышленного комплекса зависят от мотивирующей системы для менеджмента предприятий ОПК.

«Следует использовать положительный опыт как российских вертикально интегрированных структур, так и зарубежный. Стимулы менеджмента в значительной степени должны зависеть от достигнутых результатов, а не от фиксированной зарплаты в штатном расписании», — говорил РБК Гутенев.

В 2016 году президент Владимир Путин поручил предприятиям ОПК увеличить долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030-му — до 50%.

В 2018 году на военных совещаниях в Сочи с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК президент также подчеркивал, что объем гособоронзаказа (ГОЗ) будет сокращаться после 2020 года. Сейчас ежегодный объем ГОЗ составляет примерно 1,5 трлн руб.

Тогда Путин сделал акцент на том, что необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Речь идет о том, чтобы четко минимум на три года с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует ее поставлять. Куратором диверсификации в правительстве является вице-премьер Юрий Борисов.

Некоторые компании ОПК— например, УВЗ, ОАК — проводят диверсификацию производства с опережением графика. «В то же время сложно представить даже к 2030 году долю гражданской продукции в 50% для такой корпорации, как, к примеру, «Тактическое ракетное вооружение» (занимается разработкой и производством управляемых ракет, ракетно-космических комплексов и систем. — РБК)», — комментировал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: ОПК, диверсификация
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