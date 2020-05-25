Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 350 тыс., число смертей в Москве снижается четвертые сутки подряд, Трамп пожертвовал зарплату за квартал на борьбу с вирусом — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 353,4 тыс. (8946 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3633 человека. Выздоровели с начала эпидемии 118,7 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая. Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.

Число смертей от COVID-19 в Москве снижается четвертые сутки подряд, за последние сутки в столице умер 41 человек с коронавирусом. Всего в столице жертвами инфекции стали более 2 тыс. человек.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. «Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — заявил глава региона.

Россия может победить коронавирусную инфекцию к концу этого лета, считает президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. «Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил он.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронавируса, у 58% россиян уменьшилась зарплата.

Алексей Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России, он считает кризис поводом для реформирования системы госрегулирования, поддержки частной инициативы. Пересмотру, по его мнению, подлежат и нацпроекты.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,2 млн человек, более 337 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,4 млн человек, более 345 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,64 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (363 тыс.), Россия — на третьем (353 тыс.), Великобритания — на четвертом (260,9 тыс.), Испания — на пятом (235 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

В Киеве после двух месяцев простоя из-за коронавируса открыли метро, во время поездок в метро пассажирам придется носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Для этого у касс делают специальную разметку. Кроме того, на входе в метро установят санитарный контроль.

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за первый квартал 2020 года на борьбу с эпидемией коронавируса.

США запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии, где отмечается одна из самых мощных вспышек эпидемии в мире.

Берлин готов предоставить места в городских больницах пациентам с COVID-19 из Москвы. Об этом заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер в интервью газете Tagesspiegel. По его словам, берлинские клиники готовы принять больных из городов-побратимов, одним из которых является Москва.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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