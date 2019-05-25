В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Руководителя дагестанского управления Росреестра Гаджиева подозревают в участии в преступном сообществе. По данным СК, группа, в которую входил предшественник Гаджиева, занималась махинациями с землей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч.3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов преступной деятельности преступного сообщества и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

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