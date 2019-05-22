Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева. Их подозревают в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщается на сайте СКР. Фигурантами дела стали также инженер Федеральной кадастровой палаты Абдула Умаханов, бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов и гражданин Ислам Исмаилов.

По версии следствия, они создали преступное сообщество в 2000 году с целью незаконного обогащения. Так, они проводили незаконные юридические операции с земельными участками, находившимися в госсобственности.

Члены организации составляли поддельные постановления от имени главы администрации Махачкалы и другие документы, после чего незаконно зарегистрировали право собственности 30 физических и юридических лиц на земельные участки.

В результате их деятельности, государству был нанесен ущерб на 370 млн руб., говорится в сообщении СК.

В середине мая сотрудники Следственного комитета провели обыски в управлении Росреестра по Дагестану.

