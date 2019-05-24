У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд

Всего у экс-главы дагестанского управления ведомства и четырех его сотрудников обнаружили более 300 объектов недвижимости на эту сумму. Их подозревают в участии в преступном сообществе. Ущерб от его деятельности оценили в ₽370 млн

Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Следователи нашли у заподозренных в участии в преступном сообществе бывшего руководителя управления Росреестра Дагестана и четырех сотрудников ведомства более 300 объектов недвижимости стоимостью около 20 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела ведомство ходатайствует перед судом об аресте этого имущества.

Двумя днями ранее, 22 мая, против экс-главы дагестанского управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова и Адили Клычевой СКР завел уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2000 году они создали преступное сообщество с целью незаконного обогащения и проводили незаконные юридические операции с земельными участками, которые находились в госсобственности.