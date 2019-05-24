У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,16 -0,36 Brent 68,80 +1,47% USD Нал. 65,04 64,18 EUR Нал. 72,75 71,81 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1196 +0,0020 BTC/USD Бирж. 8 023,60 +154,80 IMOEX 2 637,94 +0,74% RTSI 1 288,95 +1,06% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Сбербанк ₽323 (+37,15%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Сбербанк ₽323 (+37,15%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
«Норникель» и «Другая среда» проведут закрытую вечеринку для гостей ПМЭФ Партнерский материал, 16:01 «Бесславный конец премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй Политика, 15:49 Глава правительства Украины подал заявление об отставке Политика, 15:45 Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области Общество, 15:41 Альфа-банк подал пять исков против Хотина Финансы, 15:39 Хоккейный клуб Тимченко и Ротенберга сменил владельцев Спорт, 15:34 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 15:29 ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора Экономика, 15:29 В мечети в Кабуле произошел взрыв Общество, 15:29 62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента Политика, 15:27 Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка Финансы, 15:22 У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд Общество, 15:12 Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке Общество, 15:11 Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать Политика, 15:07
Общество ,  
0 
У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд
Всего у экс-главы дагестанского управления ведомства и четырех его сотрудников обнаружили более 300 объектов недвижимости на эту сумму. Их подозревают в участии в преступном сообществе. Ущерб от его деятельности оценили в ₽370 млн
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Следователи нашли у заподозренных в участии в преступном сообществе бывшего руководителя управления Росреестра Дагестана и четырех сотрудников ведомства более 300 объектов недвижимости стоимостью около 20 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела ведомство ходатайствует перед судом об аресте этого имущества.

Общество
Следователи завели дело на экс-главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Двумя днями ранее, 22 мая, против экс-главы дагестанского управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова и Адили Клычевой СКР завел уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2000 году они создали преступное сообщество с целью незаконного обогащения и проводили незаконные юридические операции с земельными участками, которые находились в госсобственности.

«В результате незаконных действий участников преступного сообщества совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 млн руб.», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого следователи просят заключить под стражу депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, который на момент совершения преступления работал начальником юридического отдела правового управления администрации Махачкалы, а также главного специалиста-эксперта республиканского управления Росреестра Зулейхат Дагирову. Оба они уже задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дагестан, Росреестр, Следственный комитет России
Материалы по теме
Следователи завели дело на экс-главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Общество
Следователи провели обыски в управлении Росреестра по Дагестану
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter