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В Батайске из-за конфликта ученика и учительницы приехали мэр и полиция

Администрация Батайска: мэр, прокурор и полиция приехали в школу из-за конфликта
Ссора между учительницей и учеником в Батайской школе привела к появлению там членов националистической организации, которые окружили учреждение и поддержали преподавателя. Конфликт удалось решить
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В батайскую школу № 4 из-за конфликта ученика и учительницы приехали глава администрации Батайска Роман Волошин, прокурор города Роман Антошин, исполняющий обязанности начальника ОМВД по Батайску Роман Завадский и глава Управления образования города Сергей Козырев. Об этом сообщили в администрации города. На встрече также присутствовали директор заведения Станислав Кузьмин, представители общественности и родители учеников.

Телеграм-канал Baza сообщил, что школу в Батайске окружили мужчины из националистической организации «Русская община»: они пришли туда из-за конфликта учительницы с девятиклассником для того, чтобы ее поддержать. По данным канала, конфликт между подростком и учительницей произошел еще четыре месяца назад. C тех пор учительница просила ученика извиниться публично за оскорбление, но школьник отказывался.

Волошин сообщил, что сотрудники управления образования приняли оперативные меры по тому, чтобы не допустить развитие конфликта.

По данным администрации, правоохранительные органы начали проверку. Прокурор Батайска взял ее на личный контроль.

В настоящее время конфликт исчерпан, сообщили в администрации города.

Прокуратура проверит школу под Дмитровом после драки учителя с родителем
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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

В ноябре прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о драке между учителем математики и матерью ученицы шестого класса в школе под Дмитровом. В ходе конфликта они нанесли друг другу телесные повреждения.

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Георгий Смирнов
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