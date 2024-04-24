Гособвинитель попросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой

Прокурор попросил семь лет колонии для бывшего замминистра культуры

Ольга Ярилова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокурор просит приговорить к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету на ₽125 млн. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В результате музею необоснованно выплатили из бюджета более ₽125 млн на входные билеты.

Сторона обвинения считает этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности.

Дело о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «Пушкинских карт» расследуется с марта 2023 года. По версии СК, в 2022 году жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. Таким образом они похитили более ₽200 млн. Их арестовали.

В апреле задержали Ярилову и возбудили против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России — злоупотребление должностными полномочиями.

Ольга Ярилова заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она ушла с должности по собственному желанию.