 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Прокурор попросил семь лет колонии для бывшего замминистра культуры

Гособвинитель попросил семь лет колонии для экс-замминистра культуры Яриловой
Ольга Ярилова
Ольга Ярилова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокурор просит приговорить к семи годам колонии бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову по обвинению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету на ₽125 млн. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

По версии обвинения, Ярилова способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». В результате музею необоснованно выплатили из бюджета более ₽125 млн на входные билеты.

Сторона обвинения считает этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности.

Суд арестовал экс-замминистра по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Общество
Ольга Ярилова

Дело о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «Пушкинских карт» расследуется с марта 2023 года. По версии СК, в 2022 году жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. Таким образом они похитили более ₽200 млн. Их арестовали.

В апреле задержали Ярилову и возбудили против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России — злоупотребление должностными полномочиями.

Ольга Ярилова заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она ушла с должности по собственному желанию.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
злоупотребление полномочиями «Пушкинская карта» коррупция
Материалы по теме
Экс-замминистра культуры признала вину в злоупотреблении полномочиями
Общество
Суд арестовал экс-замминистра по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Общество
В Москве по делу о хищении с «Пушкинских карт» задержали экс-замминистра
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 17:11
В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера» Политика, 19:48
Лукашенко избрали главой Всебелорусского народного собрания Политика, 19:45
Сложность майнинга биткоина обновила рекорд после халвинга Крипто, 19:34
На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 19:29
В Новороссийске парад Победы пройдет без зрителей Общество, 19:28
Не игравший четыре месяца Карацев уступил в первом матче после травмы Спорт, 19:27
Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора Спорт, 19:21
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова Политика, 19:14
Аналитики назвали стоимость владения китайским аналогом Volkswagen Tiguan Авто, 19:08
В Свердловской области восьмиклассник умер во время урока физкультуры Общество, 19:01
С 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде состоится фестиваль ЦИПР Tech Week Пресс-центр, 18:58
Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев Технологии и медиа, 18:48
Минфин предложил ограничить строительство в местах подтоплений Недвижимость, 18:44
Эрдоган словами «с этим покончено» охарактеризовал торговлю с Израилем Политика, 18:38