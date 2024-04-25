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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Бурятии осудили на 10 лет за «приготовление к госизмене»

Житель Бурятии получил 10 лет за попытку вступить в «Легион «Свобода России»
Сюжет
Военная операция на Украине
26-летнего жителя Бурятии задержали в Кемеровской области за попытку выехать на Украину и вступить в «Легион «Свобода России». Его приговорили к 10 годам лишения свободы

Жителя Бурятии осудили на 10 лет за «приготовление к госизмене»
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Второй Восточный окружной военный суд приговорил Александра Матхеева к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб. «за приготовление к государственной измене», сообщила пресс-служба суда. Как пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Кемеровской области, речь идет о 26-летнем жителе Бурятии, который планировал вступить в «Легион «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация).

«Легион «Свобода России» — созданное в марте 2022 года подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его участниками в основном являются россияне, однако поддающиеся верификации данные о численности и деятельности отсутствуют. В российской Генпрокуратуре считают целью организации «подрыв конституционного строя, свержение власти, в том числе путем совершения террористических актов», в России.

Как уточнили в УФСБ, подсудимый «не поддерживал политику руководства России», с весны 2023 года установил «связь с жителем Украины» и планировал принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ, для чего приобрел военную амуницию. «Кроме этого, Матхеев размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие пропаганду терроризма», — добавили в пресс-службе суда.

В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пишет ТАСС. Мужчину задержали на железнодорожной станции в Кемеровской области при попытке выехать на территорию Украины.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Первые три года Матхеев будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы на полтора года и лишили права публиковать материалы в Сети на два года.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина суд госизмена Бурятия Кемеровская область ФСБ
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