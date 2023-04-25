Появились кадры с пожарами в нескольких селах в России

В России за день загорелись сразу несколько сёл. Видео

В нескольких селах и городах разных регионов России в течение дня произошли крупные пожары. Утром 25 апреля стало известно о пожаре в городе Лесозаводске в Приморском крае — там загорелся деревоперерабатывающий цех, пожар охватил площадь 12 тыс. кв. м.

Позже пожар начался в селе Баляга Забайкальского края и Первоуральске в Свердловской области. Пожар в Баляге начал перекидываться на жилые дома, и местные власти объявили эвакуацию из некоторых домов. О пожаре сообщали и в свердловском поселке Таежный, где загорелись более 20 жилых домов.

Также о пожаре сообщали в селе Трун в Пермском крае.

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