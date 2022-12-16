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Общество ,  
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В Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8

Губернатор Цыденов: в Бурятии три человека погибли при крушении Ми-8 в Улан-Удэ
Три члена экипажа погибли в результате падения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ. Воздушное судно принадлежало местному авиационному заводу

В Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8
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В Улан-Удэ разбился вертолет Ми-8, все три члена экипажа погибли. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«В 15:20 [по местному времени] поступило сообщение о том, что в аэропорту Байкал при посадке загорелся вертолет Ми-8», — написал он. На борту находились три человека экипажа, все погибли.

Как уточнил глава республики, вертолет еще не был передан от авиазавода заказчику и не находился в эксплуатации. Как рассказали ТАСС источники в экстренных службах, вертолет принадлежал Улан-Удэнскому авиационному заводу (входит в состав холдинга «Вертолеты России»).

После авиакрушения начался пожар, ему присвоен второй ранг. «Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета», — сообщил Цыденов.

По словам источников ТАСС, причиной крушения мог стать пожар в двигателе. «При посадке, по предварительным данным, в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе. Горящий борт упал на землю», — сказал собеседник агентства. По данным телеграм-канала «112», предварительной причиной аварии стало то, что вертолет попал в вихревое кольцо.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

В середине ноября вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Жигаловского района Иркутской области. На борту были четыре человека, они получили травмы разной степени тяжести. Погибших нет.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
При участии
Анастасия Серова
Бурятия авиакатастрофа Вертолет Ми-8 Алексей Цыденов
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