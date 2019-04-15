СМИ узнали о риске остановки работы мусорных операторов из-за неплатежей

Мусорные операторы на Кавказе, в ряде областей Сибири и на Урале могут остановить работу из-за того, что не получают вовремя плату, выяснили «Ведомости». Всего по стране они собирают чуть более 50% платежей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Операторы по утилизации мусора испытывают трудности с получением платежей за свои услуги, из-за чего некоторые из них могут прекратить работу. Об этом сообщается в черновике доклада главы Минприроды Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, прошедшего 11 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник газеты. Представитель Минприроды в беседе с газетой также подтвердил, что у операторов есть сложности с получением платы.

В черновике говорится, что в среднем по стране мусорные операторы собирают 50,3% платежей. Прекратить работу могут операторы из Дагестана и Самарской области, где собираемость составляет всего 5%, в Республике Адыгея (соответственно 14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском и Красноярском краях (по 25%), а также в Ульяновской области (30%).

В черновике указывается, что из-за отсутствия актуальной базы данных возникают ошибки с выплатами за утилизацию отходов: так, половина жителей Тверской области получили повторные платежки, а в Калининградской области их выписали умершим гражданам. Местный чиновник в беседе с газетой заявил, что это были пробные пустые платежки «для уточнения базы».

Сейчас на новую систему утилизации отходов перешло более 80% регионов, сказано в документе. Всего 158 компаний работает в 253 зонах деятельности мусорных операторов. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для разработки схемы утилизации мусора и выбора оператора предоставили отсрочку до 2022 года.